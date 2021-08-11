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Портал о покере

PokerExperts – лучший современный русскоязычный сайт о покере, где собрана полезная информация об этой карточной игре. Обзоры покер румов 2021, ближайшие фрироллы, актуальные акции и бонусы, обучающие материалы, а также последние новости – все это будет одинаково полезно и новичкам, и любителям, и профессионалам.

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Школа покера

Покерная задача №9
Покерная задача №8
Покерная задача №7
Покерная задача №6
Покерная задача №5
Покерная задача №4
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Новости

Старзы публикуют политику возврата средств в LIVE турниры
Оператор подтвердил, что игроки, показавшие положительный тест во время LIVE турнира Старзов, получат компенсацию
Triton Poker анонсируют турнир на Бали
Triton poker объявили о том, что планируют как минимум одну серию в 2022 году
Winter Series вновь приходит на PokerStars
Традиционная праздничная серия пройдет с 25 декабря по 12 января и разыграет $50 млн гарантированных призов
PokerStars тестируют видеочат за столами
Новая фича доступна в приватных играх .com  и .eu рынков в веб-версии платформ
Корай Альдемир снялся в 9 сезоне High Stakes Poker
В лайнапе нового сезона фигурируют Фил Айви, Том Дван, Даниэль Негреану, Патрик Антониус, Дойл Брансон и Корай Альдемир
WSOP Winter Online Circuit на GGPoker: $100 млн. гарантировано
WSOP возвращается на GGPoker в ближайшие выходные
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Брускин Борис
Брускин Борис
Автор

Брускин Борис (31 год) - Профессиональный игрок в покер 2017-2019. Специалист 6-макс кеш игр. Более 2 млн. сыгранных раздач онлайн, 70,000$+ профита.

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Школа
Рекомендуемые румы
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Pokerok
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Рейкбек 15-50%
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Pokerdom
100 рублей турнирных денег
Рейкбек 5-40%
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Partypoker
Рейкбек до 40% еженедельно
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88$ бездепозитный бонус
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PokerStarsSochi
Бесплатный бонус 30$
Рейкбек 15-65%
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PokerMatch
Билеты на фрироллы от 5,000 до 100,000 грн
Рейкбек 5-40%
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