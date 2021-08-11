Портал о покере
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Школа покера
Новости
Старзы публикуют политику возврата средств в LIVE турниры
Оператор подтвердил, что игроки, показавшие положительный тест во время LIVE турнира Старзов, получат компенсацию
Triton Poker анонсируют турнир на Бали
Triton poker объявили о том, что планируют как минимум одну серию в 2022 году
Winter Series вновь приходит на PokerStars
Традиционная праздничная серия пройдет с 25 декабря по 12 января и разыграет $50 млн гарантированных призов
PokerStars тестируют видеочат за столами
Новая фича доступна в приватных играх .com и .eu рынков в веб-версии платформ
Корай Альдемир снялся в 9 сезоне High Stakes Poker
В лайнапе нового сезона фигурируют Фил Айви, Том Дван, Даниэль Негреану, Патрик Антониус, Дойл Брансон и Корай Альдемир
WSOP Winter Online Circuit на GGPoker: $100 млн. гарантировано
WSOP возвращается на GGPoker в ближайшие выходные